22.01.2025 (23:00)

В Пскове продолжает работать выставка трофейной техники стран НАТО и Украины, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» в зоне проведения СВО

В Пскове продолжает работать выставка трофейной техники стран НАТО и Украины, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» в ходе проведения специальной военной операции.

В рамках экспозиции под открытым небом представлены 16 единиц трофейной техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. В основной части экспозиции — танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортер М113, боевая машина пехоты Bradley, бронемашина Mastiff.

Посмотреть на передвижную выставку трофеев приходят ветераны Великой Отечественной войны, СВО и локальных конфликтов, семьи участников СВО, курсанты военных училищ, юнармейцы, представители общественных организаций и школьники, жители города Пскова, а также туристы из других городов.

Помимо экспозиции техники, гости могут увидеть трофейное оружие, а также принять участие в мастер-классах по основам оказания первой помощи и тактической медицине.

Кроме того, на территории выставки работает передвижной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где все желающие могут узнать подробности о социальных гарантиях и льготах военнослужащих и членов их семей.

Экспозиция открыта для посещения в городе Псков возле здания областного центра семьи до 25 января. Вход для гостей свободный.

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