22.01.2025 (22:30)

Коммунальщики ЦВО провели модернизацию котельных, обеспечивающих теплом военных городки в Поволжье и Сибири

Специалисты жилищно-коммунальной сфера Центрального военного округа (ЦВО) провели модернизацию котельных, обеспечивающих теплом и горячим водоснабжением военные городки в регионах Поволжья и Сибири.

В Красноярском крае в январе 2025 года был осуществлён запуск модульной котельной установки производственной мощностью 2,4 МВт.

В Самарской области в котельной, обеспечивающей теплоснабжение коммунальных объектов военного городка в Сызрани, был произведён капитальный ремонт. Осуществлены работы по замене мазутных резервуаров, ремонт оборудования химводоподготовки, деаэратора и насосов.

В военном городке, который расположен в Ульяновской области состоялся запуск газовой транспортабельной котельной установки производственной мощностью 7500 Квт/ч. Объект возведён в рамках энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления военного городка путём строительства газовой котельной взамен котельной, работающей на мазуте - жидком котельном топливе.

Основная цель проведённой модернизации котельных — это обеспечение качественными коммунальными услугами военнослужащих и членов их семей, проживающих в военных городах в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Об этом сообщили в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице