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22.01.2025 (20:00)

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу вымпел «Лучшему училищу Министерства обороны РФ»

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу почетный переходящий приз – Вымпел Министерства обороны Российской Федерации «Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Министерства обороны Российской Федерации».

Генерал армии Виктор Горемыкин отметил особые успехи Московского суворовского военного училища – высокое качество учебы и значительное количество побед в конкурсных мероприятиях 2023/24 года.

«Московские суворовцы неоднократно становились победителями и призерами Олимпиад различного уровня, всероссийских конкурсов и фестивалей, творческой и научной направленности. В прошлом году Московское суворовское военное училище удостоилось ордена Почёта. Эта награда является заслуженной оценкой труда многих поколений преподавателей, воспитателей и выпускников училища», – отметил замглавы российского оборонного ведомства.

Генерал армии Виктор Горемыкин поздравил личный состав училища с получением вымпела и поблагодарил за усердие и трепетное отношение к своему делу.

«Получение Вымпела – это заслуга всего коллектива. Выражаю слова благодарности каждому из вас за усердие и трепетное отношение к своему делу. Ваш добросовестный труд снискал почет и уважение», – сказал Виктор Горемыкин.

В ходе торжественного мероприятия Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил госсударственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам училища.

Также Замминистра обороны РФ осмотрел учебно-материальную базу училища и пообщался с суворовцами.

По итогам 2023/24 учебного года медалью «За особые успехи в учении I степени» награждены 13 выпускников, а пять удостоены медалью «За особые успехи в учении II степени».

Также, высокие показатели достигнуты в итоговой государственной аттестации: так, 5 суворовцев набрали максимальные 100-балльные результаты при сдаче ЕГЭ по физике, химии, русскому языку, географии и иностранному языку, а 25 воспитанников получили по результатам ЕГЭ 90-99 баллов.

Стоит отметить, что подавляющее большинство выпускников (80%) продолжили обучение в высших военно-учебных заведениях Минобороны России и других силовых ведомств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Суворовское училище , Торжественные церемонии , Награждения
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