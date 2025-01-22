22.01.2025 (20:00)

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу вымпел «Лучшему училищу Министерства обороны РФ»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу вымпел «Лучшему училищу Министерства обороны РФ»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил Московскому суворовскому военному училищу почетный переходящий приз – Вымпел Министерства обороны Российской Федерации «Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Министерства обороны Российской Федерации».

Генерал армии Виктор Горемыкин отметил особые успехи Московского суворовского военного училища – высокое качество учебы и значительное количество побед в конкурсных мероприятиях 2023/24 года.

«Московские суворовцы неоднократно становились победителями и призерами Олимпиад различного уровня, всероссийских конкурсов и фестивалей, творческой и научной направленности. В прошлом году Московское суворовское военное училище удостоилось ордена Почёта. Эта награда является заслуженной оценкой труда многих поколений преподавателей, воспитателей и выпускников училища», – отметил замглавы российского оборонного ведомства.

Генерал армии Виктор Горемыкин поздравил личный состав училища с получением вымпела и поблагодарил за усердие и трепетное отношение к своему делу.

«Получение Вымпела – это заслуга всего коллектива. Выражаю слова благодарности каждому из вас за усердие и трепетное отношение к своему делу. Ваш добросовестный труд снискал почет и уважение», – сказал Виктор Горемыкин.

В ходе торжественного мероприятия Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил госсударственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам училища.

Также Замминистра обороны РФ осмотрел учебно-материальную базу училища и пообщался с суворовцами.

По итогам 2023/24 учебного года медалью «За особые успехи в учении I степени» награждены 13 выпускников, а пять удостоены медалью «За особые успехи в учении II степени».

Также, высокие показатели достигнуты в итоговой государственной аттестации: так, 5 суворовцев набрали максимальные 100-балльные результаты при сдаче ЕГЭ по физике, химии, русскому языку, географии и иностранному языку, а 25 воспитанников получили по результатам ЕГЭ 90-99 баллов.

Стоит отметить, что подавляющее большинство выпускников (80%) продолжили обучение в высших военно-учебных заведениях Минобороны России и других силовых ведомств.

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