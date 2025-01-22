22.01.2025 (21:30)

Корабельные вертолеты Северного флота выполнили полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Сегодня экипажи корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебные полеты по установленным маршрутам над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в соответствии с планом боевой подготовки.

Основной задачей тренировок являлась отработка взаимодействия летных экипажей с группой руководства полетами при выполнении полетов в условиях отрицательных температур, выпадения осадков и ограниченной видимости из-за низкой границы облачности.

Особенностью полетов было выполнение экипажами учебно-тренировочных задач по отработке маневров различной сложности на предельно малой высоте и выполнение ухода от средств противовоздушной обороны.

В общей сложности в мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 10 экипажей корабельных вертолетов.

Выполнению полетов корабельных вертолетов Ка-27 предшествовала подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава к обеспечению задач летной подготовки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице