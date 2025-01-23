23.01.2025 (06:30)

Артиллеристы-десантники из Новороссийска уничтожили миномёт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО

В ходе контрбатарейной борьбы на Каховском направлении в Херсонской области, подразделения артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска группировки войск «Днепр» ежедневно выводят из строя артиллерийские системы, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на Днепровском рубеже в Херсонской области.

По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномёт с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям. Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету.

Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномёт ВСУ с расчетом. Первый выстрел был пристрелочный, после которого провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен точным попаданием. Операторы БпЛА десантников подтвердили поражение цели.

После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.

Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

За время участия в СВО личного состава артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска на их счету не один десяток уничтоженных артиллерийских систем и бронированной техники противника, а также сотни украинских боевиков.

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