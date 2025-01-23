23.01.2025 (06:00)

Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Центр» продолжают оттачивать мастерство в ходе интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции.

Боевое слаживание с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Штурмовики оттачивают действия как в составе бронегрупп, так и боевыми двойками. По замыслу, штурмовики на боевых машинах пехоты БМП-2 прорвались к опорному пункту условного противника и приступили к его захвату.

В ходе практических действий штурмовики отрабатывают различные варианты боя, уничтожение огневых точек противника, отражение контратак, штурм окопов, траншей и опорных пунктов. Также инструкторы обучают бойцов организации связи, маскировке и эвакуации условно раненых.

Кроме того, наравне с опытными военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях, тренируются и вновь прибывшие военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Минобороны России.

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