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23.01.2025 (06:00)

Штурмовики группировки войск «Центр» прошли боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Центр» продолжают оттачивать мастерство в ходе интенсивной боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции.

Боевое слаживание с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Штурмовики оттачивают действия как в составе бронегрупп, так и боевыми двойками. По замыслу, штурмовики на боевых машинах пехоты БМП-2 прорвались к опорному пункту условного противника и приступили к его захвату.

В ходе практических действий штурмовики отрабатывают различные варианты боя, уничтожение огневых точек противника, отражение контратак, штурм окопов, траншей и опорных пунктов. Также инструкторы обучают бойцов организации связи, маскировке и эвакуации условно раненых.

Кроме того, наравне с опытными военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях, тренируются и вновь прибывшие военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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