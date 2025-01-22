22.01.2025 (21:30)

Представители Военно-космической академии провели информационно-агитационную встречу с юнармейцами из Татарстана

Информационно-агитационная встреча представителей Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского с участниками юнармейского движения прошла в Республике Татарстан. Мероприятие было организовано на базе одной из кадетских школ региона.

Потенциальным абитуриентам рассказали об особенностях поступления и обучения в ведомственном образовательном учреждении, материально-технической базе, культурном и спортивном досуге курсантов. Особое внимание было уделено льготам и социальным гарантиям, которые предоставляются военнослужащим и членам их семей.

Школьникам был продемонстрирован фильм, подготовленный силами курсантов академии и демонстрирующий специфику подготовки кадров в военно-космической отрасли через взгляд будущих офицеров. Также ребята смогли задать все возникшие вопросы в сфере военного образования и получить рекомендации по подготовке к поступлению.

Основная цель мероприятия — это профориентация школьников, популяризация военной службы и военного образования в молодежной среде. Данные встречи на территории Центрального военного округа проходят регулярно, на них привлекаются как представители ведомственных учебных заведений, так и военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья.

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