22.01.2025 (21:00)

Российские мотострелки при поддержке минометной артиллерии уничтожили условного противника в горном ущелье Таджикистана

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане при поддержке минометной артиллерии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника, укрывшуюся в горном ущелье.

По замыслу тренировки условный противник занял участок местности для наращивания сил и средств с целью нападения на объекты инфраструктуры. Операторы беспилотных летательных аппаратов коптерного типа выполнили разведку местности для выявления количества живой силы и техники условного противника. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям на расстоянии до 4,5 тыс. метров.

Мотострелки под прикрытием артиллерии скрытно приблизились к условному противнику, после чего внезапным огнем гранатометные расчеты поразили легкобронированную технику «противника» из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Военнослужащие, применив автоматы АК-74 и АК-12, а также пулеметы Калашникова, уничтожили основную живую силу условного противника под прикрытием экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

Занятие проводилось на специально оборудованном горном полигоне Самбули под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. В практических действиях приняли участие более 100 военнослужащих мотострелковых подразделений и более 10 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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