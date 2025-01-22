22.01.2025 (20:30)

Специалисты РХБЗ скрыли позиции артиллерии от разведывательных и ударных БЛА противника в Сибири

Специалисты соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели тактико-специальное занятие на полигоне в Алтайском крае.

В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие аэрозольного подразделения использовали машины ТДА-3 для создания горизонтальных и приподнятых аэрозольных завес. Это позволило скрыть позиции артиллерийских орудий и перемещение личного состава штурмового подразделения от ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и воздушной разведки условного противника. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военные химики добились максимального покрытия района аэрозольными завесами.

Кроме того, в ходе занятия были отработаны задачи по обработке военной техники и личного состава от химического загрязнения, а также проведена радиационная, химическая и биологическая разведка местности с использованием современных приборов химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3.

В занятии приняли участие около 30 военнослужащих и 4 единицы военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице