22.01.2025 (19:30)

Разведчики ЦВО в Кузбассе выполнили огневой налет на командный пункт условного противника

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), подписавшие первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, выполнили огневой налет на командный пункт условного противника в ходе занятия по боевой подготовке на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Военнослужащим была поставлена задача вскрытия расположения базы условного противника в заданном районе поиска для дальнейшего ее уничтожения.

Военнослужащие, используя беспилотные летательные аппараты, обнаружили лагерь неприятеля в лесистой местности, после чего к нему выдвинулась малая разведгруппа. Используя рельеф местности, разведчики незаметно подошли к базе неприятеля и выполнили огневой налет, уничтожив ее огнем из автоматов Калашникова.

В ходе занятия военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкую бронетехнику и живую силу противника, а также отработали действия в составе малых огневых групп и нормативы по эвакуации раненого военнослужащего.

В занятии приняло участие более 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО, которые после прохождения подготовки приступят к выполнению боевых задач в составе подразделений группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции.

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