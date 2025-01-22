22.01.2025 (18:00)

Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ даст в Москве концерт, посвящённый 280-летию адмирала Федора Ушакова

1 февраля 2025 года в 14.00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, состоится Концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота имени Н.А.Римского-Корсакова. Концерт посвящён 280-летию адмирала Федора Ушакова и носит название: «Счастлив лишь тот, кем владеет любовь!»

Память великого флотоводца Ф.Ф.Ушакова в наши дни окружена уважением и почётом, которые он заслужил. Предстоящий концерт открывает год 280-летия непобедимого адмирала.

Эпиграфом к концерту выставлена строка из пьесы Гёте «Эгмонт». - «Счастлив лишь тот, кем владеет любовь!». Эти слова в сочетании с одноимённой музыкой Бетховена погружают слушателя в размышления о Федоре Ушакове – человеке, сочетавшем свой высокий адмиральский чин с глубоким христианским смирением, неподдельной скромностью, искренней верой и любовью.

В исполнении оркестра прозвучат популярные произведения Бетховена, Аренского, Глазунова, Сметаны, Дворжака, Римского-Корсакова, Свиридова, Чайковского и Элгара. Дирижёр – капитан 2 ранга Валентин Лященко.

Страстная любовь к Родине, чуткость и человечность по отношению к матросам, прямота и независимость – все эти качества адмирала определили характер музыки.

Гимн Осипа Козловского «Гром победы раздавайся» перенесет зрителей во времена правления Императрицы Екатерины II и основания Черноморского флота России.

Марш Антона Аренского «С нами Бог!», посвящён памяти А.В.Суворова и напоминает слушателям о совместной воинской операции двух гениальных полководцев. Весной 1799 года моряки Российского флота были посланы к берегам Италии, чтобы помочь Суворову против французов. Когда 3 марта 1799 г. фрегаты под командованием вице-адмирала Ушакова освободили греческий остров Корфу, Суворов воскликнул: «Ура русскому флоту! Почему я не был хотя бы мичманом при Корфу?!».

Фёдор Ушаков 44 года прослужил на флоте, провёл на море 40 кампаний, участвовал в трёх войнах, в двух последних командовал Черноморским флотом, Поэтому оркестр ВМФ посчитал необходимым посвятить морской стихии симфоническую поэму Б.Сметаны «Влтава».

Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору Ушакову пришлось в 1812 году, когда ему предложили возглавить тамбовское народное ополчение. Он отказался, но не остался в стороне — на свои личные средства он устроил госпиталь для раненых, а оставшуюся часть денег Ушаков внес на формирование I Тамбовского пехотного полка. Теме Отечественной войны 1812 года посвящены Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» Г.Свиридова и Увертюра «1812 год» П.Чайковского.

В 2004 году Архиерейский собор признал легендарного адмирала святым. Его канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, следуя им в меру сил и возможностей. Вспоминая эту важнейшую сторону жизни флотоводца прозвучит увертюра Н.Римского-Корсакова «Светлый праздник», Концертный вальс А.Глазунова и «Приветствие любви» Эд.Элгара.

Святой праведный воин Фёдор Ушаков является небесным покровителем военных моряков. Его именем названы военно-морские учебные заведения и боевые корабли Военно-Морского Флота, орден адмирала Ушакова является высшей наградой для военных моряков.

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