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23.01.2025 (05:30)

Экипаж вертолета Ми-35м нанес огневой удар по объектам ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м, уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Специальная военная операция
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