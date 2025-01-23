23.01.2025 (05:30)

Экипаж вертолета Ми-35м нанес огневой удар по объектам ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ми-35м нанес огневой удар по объектам ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м, уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ.

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