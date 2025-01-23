23.01.2025 (05:00)

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск «Запад», используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БпЛА. Также танкисты подавляют огневые точки противника, позволяя нашим штурмовым и мотострелковым подразделениям продвигаться вглубь обороны противника.

Военнослужащие успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» выдвигается на очередную боевую задачу. Танкисты в этот раз с закрытых огневых позиций уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР.

После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.

О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха.

Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

Данному экипажу танка опыта не занимать, все трое на специальной военной операции находятся с 2022 года, практически с самого ее начала. Замене своего предыдущего танка Т-72Б3 на новый Т-90М «Прорыв» бойцы рады. В боевой машине стало значительно больше места для экипажа, а современные приборы наблюдения и прицеливания не оставляют шансов для противника остаться незамеченным.

С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Также успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимые детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

Основной боевой танк Т-90М «Прорыв» оснащен 125-мм орудием, которое позволяет вести огонь на дальности до 5000 метров. Система управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена дает возможность управлять вооружением танка одному человеку – командиру танка, либо наводчику.

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