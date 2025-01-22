22.01.2025 (19:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО провели тренировку по РХБ разведке в Оренбургской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели тренировку по радиационной химической и биологической разведке местности в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу в районе произошел выброс отравляющих и радиоактивных веществ в окружающую среду. Военнослужащие поста радиационного и химического наблюдения с помощью приборов измерения мощности дозы ИМД-5 обнаружили источники радиации.

С использованием войсковых приборов химической разведки ВПХР личный состав произвел отбор проб воды и грунта на предмет заражения. Затем были отработаны вопросы по обозначению зоны заражения и по деактивации, дегазации и дезинфекцию военной техники с использованием машин АРС-14КМ.

В практических занятиях приняли участие более 30 военнослужащих и около 5 единиц специальной военной техники.

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