22.01.2025 (18:30)

На Балтийском флоте прошла тренировка по противодействию беспилотным летательным аппаратам

Военнослужащие Балтийского флота провели тренировку по прикрытию командного пункта от ударных беспилотников условного противника под Калининградом.

В ходе мероприятия боевой подготовки специалистами был создан защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью средств радиоэлектронной борьбы комплекса РБ-341В «Леер-3» и ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

По замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение группы беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта. Военнослужащие с помощью современных комплексов радиоэлектронной борьбы нарушили управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии. Для уничтожения БЛА на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц техники.

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