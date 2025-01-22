22.01.2025 (22:00)

На Балтийском флоте проходит специальная подготовка военных водителей

Военные водители соединений и частей Балтийского флота проходят специальную подготовку по обслуживанию и вождению военной техники.

Основная часть военнослужащих, проходящих подготовку, призваны в ходе осеннего призыва 2025 года. Кроме того, к мероприятиям привлечены военные водители, проходящие переобучение на другие виды техники. В мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих.

Подготовка проходит по трем направлениям и включает в себя практические занятия в пунктах технического обслуживания и ремонта, комплексные занятия на автодромах и танкодромах с отработкой практических навыков на дорогах с различным покрытием.

Финальным испытанием для военных водителей станут тактико-специальные занятия с совершением 150-километровых маршей. Не менее половины маршрута военнослужащим придется проехать ночью или в условиях ограниченной видимости. Цель проведения маршей — получение практики вождения автомобилей в составе колонн днем и ночью. Каждый водитель совершит марш на той военной технике, которую ему предстоит эксплуатировать в ходе военной службы.

Специальная подготовка водителей завершится весной, по окончании которой комиссии соединений и воинских частей примут экзамены по правилам дорожного движения и практическому вождению, устройству и техническому обслуживанию машин, соблюдению требований безопасности при работе на военной технике.

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