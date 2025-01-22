22.01.2025 (14:00)
В Северной Осетии состоялось торжественное открытие памятного монумента военнослужащим военной полиции
На территории учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике Северная Осетия – Алания состоялось торжественное открытие памятного монумента военнослужащим военной полиции, погибшим при исполнении воинского долга.
Со вступительной речью ко всем присутствующим обратился начальник Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-полковник Сергей Кураленко, который дал команду на открытие монумента.
Монумент изготовлен из гранита: на черном фоне изображен сержант военной полиции в полной экипировке при вооружении, справа от военнослужащего изображены транспортные средства ВАИ и военной полиции (специальные автомобили «Тигр» и «Астейс»).
В мероприятии также приняли участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, военнослужащие военной полиции военных округов, прибывшие на обучение, военнослужащие военной комендатуры (1 разряда, г. Владикавказ) и 116-й военной автомобильной инспекции (территориальной, 1 разряда), юнармейцы и приглашенные гости.
Церемония открытия монумента завершилась возложением венков и цветов к памятному монументу и прохождением личного состава торжественным маршем.