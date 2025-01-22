22.01.2025 (14:00)

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие памятного монумента военнослужащим военной полиции

На территории учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике Северная Осетия – Алания состоялось торжественное открытие памятного монумента военнослужащим военной полиции, погибшим при исполнении воинского долга.

Со вступительной речью ко всем присутствующим обратился начальник Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-полковник Сергей Кураленко, который дал команду на открытие монумента.

Монумент изготовлен из гранита: на черном фоне изображен сержант военной полиции в полной экипировке при вооружении, справа от военнослужащего изображены транспортные средства ВАИ и военной полиции (специальные автомобили «Тигр» и «Астейс»).

В мероприятии также приняли участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, военнослужащие военной полиции военных округов, прибывшие на обучение, военнослужащие военной комендатуры (1 разряда, г. Владикавказ) и 116-й военной автомобильной инспекции (территориальной, 1 разряда), юнармейцы и приглашенные гости.

Церемония открытия монумента завершилась возложением венков и цветов к памятному монументу и прохождением личного состава торжественным маршем.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице