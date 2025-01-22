22.01.2025 (13:00)

Министр обороны РФ обсудил с президентом Узбекистана военно-политическую обстановку в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии.

Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице