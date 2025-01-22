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22.01.2025 (13:00)

Министр обороны РФ обсудил с президентом Узбекистана военно-политическую обстановку в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, который находится в республике с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, даны оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии.

Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, по итогам которых были подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Министр обороны
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