22.01.2025 (17:30)

Курсанты окружного учебного центра ВВО в Забайкалье осваивают современное артиллерийское вооружение

Курсанты окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приступили к практическим занятиям в составе экипажей 152-мм самоходных гаубиц - 2С3 «Акация».

Обучение курсантов по освоению боевой техники организовано как в учебных классах с применением тренажеров, так и на полигоне.

В рамках подготовки военнослужащие отрабатывают вопросы развертывания артиллерийских систем на огневых позициях, их маскировки и выполнения задач по поражению объектов условного противника.

В дальнейшем в ходе проведения стрельб на полигоне курсанты будут вести огонь по мишеням, имитирующим живую силу, артиллерийские и миномётные батареи, ракетные установки, танки, огневые средства, а также пункты управления условного противника.

Помимо основного вооружения военнослужащие научатся выполнять задачи с использованием дополнительного вооружения – пулемета Калашникова, комбинированных средств наблюдения и прицеливания, а также средств радиосвязи.

Часть занятий пройдет в темное время суток. На занятия привлечено несколько сотен военнослужащих.

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