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22.01.2025 (17:00)

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» военнослужащие ВВО обучаются штурму зданий

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) обучаются штурму и захвату зданий.

Под руководством опытных офицеров военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи по штурму здания, обороняемого условным противником.

В ходе занятия военнослужащие обучаются правильно передвигаться в городской застройке, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться в незнакомых зданиях.

Руководители занятий учат военнослужащих находить нестандартные решения при выполнении учебно-боевых задач и активно делятся с ними опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

Особое внимание инструкторы обращают на взаимодействие военнослужащих, в составе боевых пар и групп.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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