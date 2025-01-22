22.01.2025 (17:00)

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» военнослужащие ВВО обучаются штурму зданий

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) обучаются штурму и захвату зданий.

Под руководством опытных офицеров военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи по штурму здания, обороняемого условным противником.

В ходе занятия военнослужащие обучаются правильно передвигаться в городской застройке, проникать в здание, применять различные виды вооружения, ориентироваться в незнакомых зданиях.

Руководители занятий учат военнослужащих находить нестандартные решения при выполнении учебно-боевых задач и активно делятся с ними опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

Особое внимание инструкторы обращают на взаимодействие военнослужащих, в составе боевых пар и групп.

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