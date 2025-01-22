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22.01.2025 (12:00)

Министры обороны России и Узбекистана в Ташкенте возложили венки к монументу «Ода стойкости»

Главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов в среду посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте и возложили венки к монументу «Ода стойкости».

Церемония состоялась в рамках официального визита Министра обороны РФ в Узбекистан.

Мемориал «Ода стойкости», открытый 9 мая 2020 года в столице Узбекистана, посвящён узбекской женщине Зульфии Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, которая в годы Великой Отечественной войны потеряла на её фронтах пятерых сыновей. Мемориал олицетворяет всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.

На территории комплекса «Парк Победы» возведён рукотворный курган, в основании которого размещён Музей славы, его экспозиции рассказывают об участии Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». В его центре - монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим во Второй мировой войне. Здесь также установлена плита с именами 301 узбекистанца, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее в военном ведомстве Узбекистана с участием роты Почётного караула состоялась церемония официальной встречи российской делегации во главе с Министром обороны России Андреем Белоусовым.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Торжественные церемонии , Международная деятельность
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