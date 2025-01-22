22.01.2025 (11:30)
Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы
План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнёрства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в среду в Ташкенте.
Подписи под документами поставили главы военных ведомств России Андрей Белоусов и Узбекистана Шухрат Халмухамедов.
Церемония состоялась в рамках официального визита Министра обороны РФ в Узбекистан.
План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.
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