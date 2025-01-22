22.01.2025 (11:30)

Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнёрства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в среду в Ташкенте.

Подписи под документами поставили главы военных ведомств России Андрей Белоусов и Узбекистана Шухрат Халмухамедов.

Церемония состоялась в рамках официального визита Министра обороны РФ в Узбекистан.

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

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