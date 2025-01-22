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22.01.2025 (10:30)

Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы

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План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026-2030 годы будут подписаны в среду в Ташкенте, сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это - План сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и Программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы», - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

Совместная работа Москвы и Ташкента оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Министр обороны РФ подчеркнул, что «Россия и Узбекистан - стратегические партнёры и давние друзья».

По его оценке, сотрудничество Москвы и Ташкента «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться». 

«Это особенно важно в современной международной обстановке. Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение», - констатировал Белоусов.

Начиная переговоры, он отметил, что рад встрече и личному знакомству с коллегой, поблагодарив его за приглашение посетить Ташкент и радушный прием.

«Ещё раз хочу поздравить Вас с назначением на должность министра обороны Республики Узбекистан и пожелать успехов на этом ответственном посту», - сказал глава российского военного ведомства, обращаясь к коллеге.

Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

В свою очередь глава военного ведомства республики Узбекистан Шухрат Халмухамедов заявил, что министерство обороны Узбекистана высоко ценит достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности.

«Развивается сотрудничество между оборонными ведомствами наших стран. Министерство обороны Узбекистана высоко ценит достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности и придаёт важное значение его дальнейшему развитию», - сказал Шухрат Халмухамедов.

По его словам, Россия для Узбекистана – проверенный временем партнёр, обладающая огромным потенциалом. Страна с древней историей, богатейшей культурой, с которой республику связывают исторические сложившиеся прочные традиции дружбы, взаимопонимания и уважения.

Он также отметил, что благодаря политической воле и личным дружеским отношениям между президентами двух стран «Россия и Узбекистан перешли на качественно новый уровень стратегического партнёрства».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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