22.01.2025 (10:30)

Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры со своим узбекским коллегой

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Церемония встречи Министра обороны РФ 1 2

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026-2030 годы будут подписаны в среду в Ташкенте, сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это - План сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и Программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы», - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

Совместная работа Москвы и Ташкента оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Министр обороны РФ подчеркнул, что «Россия и Узбекистан - стратегические партнёры и давние друзья».

По его оценке, сотрудничество Москвы и Ташкента «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться».

«Это особенно важно в современной международной обстановке. Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение», - констатировал Белоусов.

Начиная переговоры, он отметил, что рад встрече и личному знакомству с коллегой, поблагодарив его за приглашение посетить Ташкент и радушный прием.

«Ещё раз хочу поздравить Вас с назначением на должность министра обороны Республики Узбекистан и пожелать успехов на этом ответственном посту», - сказал глава российского военного ведомства, обращаясь к коллеге.

Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

В свою очередь глава военного ведомства республики Узбекистан Шухрат Халмухамедов заявил, что министерство обороны Узбекистана высоко ценит достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности.

«Развивается сотрудничество между оборонными ведомствами наших стран. Министерство обороны Узбекистана высоко ценит достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности и придаёт важное значение его дальнейшему развитию», - сказал Шухрат Халмухамедов.

По его словам, Россия для Узбекистана – проверенный временем партнёр, обладающая огромным потенциалом. Страна с древней историей, богатейшей культурой, с которой республику связывают исторические сложившиеся прочные традиции дружбы, взаимопонимания и уважения.

Он также отметил, что благодаря политической воле и личным дружеским отношениям между президентами двух стран «Россия и Узбекистан перешли на качественно новый уровень стратегического партнёрства».

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