21.01.2025 (21:55)

324-ю годовщину со дня образования инженерных войск курсанты ТВВИКУ встречают на полигоне

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) встретили 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в учебных классах и на полигоне в Тюменской области.

В ходе занятий по боевой подготовке курсанты отрабатывают действия в боевых «двойках» и «тройках» при проведении штурма опорного пункта в укрепрайоне условного противника при поддержке БТР-82А и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различного типа: разведывательных, ударных FPV-дронов, а также квадрокоптеров, оснащенных системой сброса боеприпасов типа ВОГ для проведения дистанционного разминирования объектов. Среди курсантов – военнослужащие, имеющих опыт специальной военной операции (СВО), и вчерашние школьники, решившие стать офицерами инженерных войск. Все занятия в военном вузе, подготавливающим специалистов инженерных войск, проводятся с учетом опыта СВО.

С 2022 года в училище оборудован специальный центр изучения БпЛА, который оснащен 3D принтерами, симуляторами и тренировочной площадкой для наработки навыков управления FPV-дроном.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова – единственное учебное заведение в Вооруженных силах Российской Федерации, осуществляющее подготовку офицерских кадров для инженерных войск.

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