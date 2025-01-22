22.01.2025 (15:30)

Штурмовики инженерно-саперного соединения ЮВО захватили опорный пункт условного противника на полигоне в Краснодарском крае

Военнослужащие инженерно-саперного соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали навыки штурма опорного пункта условного противника на общевойсковом полигоне в Краснодарском крае.

Согласно сценарию тренировки, личный состав должен был захватить здание, в котором условный противник оборудовал долговременную огневую точку, и зачистить его.

Непосредственно перед штурмом была проведена разведка «вражеских позиций» с применением беспилотного летательного аппарата (БпЛА). После этого военнослужащие проделали проходы в минно-взрывных заграждениях и выдвинулись к зданию. Группа пехоты, прикрываемая бронетранспортерами БТР-82А, оказывала плотное огневое воздействие для подавления условного противника. Как только подразделения приблизились к зданию, инженеры приступили непосредственно к его штурму.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой в ходе занятия были использованы различные средства имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны.

По завершении зачистки опорного пункта инженерно-штурмовые подразделения провели поиск и разминирование взрывоопасных предметов с помощью миноискателей ИМП-С2 и ИНВУ-3М «Коршун». Поставленные задачи личный состав выполнял в комплектах разминирования ОВР-3Ш.

Занятие проводилось с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Особое внимание инструкторы уделяли скоординированному и четкому взаимодействию военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице