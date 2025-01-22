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22.01.2025 (14:30)

Снайперы ЮВО проводят занятия на высокогорном полигоне Камхуд в Армении

Военнослужащие стрелковой снайперской роты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении повысили уровень индивидуальной подготовки на высокогорном полигоне Камхуд.

Снайпера обучились способам обеспечения огневого прикрытия с помощью различных видов вооружения, методам маскировки и ликвидации следов на маршруте движения, устройству стрелковой позиции и способам ее инженерного оборудования, порядку ведения наблюдения за местностью и составлению отчета о проведенной операции.

Также снайперы отработали вопросы разведки целей с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Снайперы
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