22.01.2025 (14:30)
Снайперы ЮВО проводят занятия на высокогорном полигоне Камхуд в Армении
Военнослужащие стрелковой снайперской роты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении повысили уровень индивидуальной подготовки на высокогорном полигоне Камхуд.
Снайпера обучились способам обеспечения огневого прикрытия с помощью различных видов вооружения, методам маскировки и ликвидации следов на маршруте движения, устройству стрелковой позиции и способам ее инженерного оборудования, порядку ведения наблюдения за местностью и составлению отчета о проведенной операции.
Также снайперы отработали вопросы разведки целей с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.
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