22.01.2025 (13:30)

Около 50 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны России в Чеченской Республике

Ежедневно около 50 человек заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации на пункте отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в Грозном. Многие желающие приезжают с этой целью в столицу Чечни из других регионов страны.

Инструктора пункта отбора проводят с каждым кандидатом индивидуальные беседы, в которых разъясняют гражданам социальные гарантии, а также доводят им права и обязанности при заключении контракта.

Работа пункта отбора организована максимально комфортно для граждан, изъявивших желание добровольно встать на защиту Родины. Специалисты оформляют необходимые документы в течение одного-двух дней, после чего кандидаты, прошедшие отбор, отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки.

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в г. Грозный продолжает отбор кандидатов в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Подписывать контракт добровольцы приходят ежедневно.

Подписывают контракт как те, кто уже имеет опыт военной службы, так и те, кто в первый раз вступает на этот путь.

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