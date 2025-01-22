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22.01.2025 (12:30)

В соединениях 8 гвардейской общевойсковой армии ЮВО проведена тренировка по РХБ защите

В соединениях и воинских частях 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа прошла тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий, выполнили нормативы по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта и подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры.

Кроме того, в рамках мероприятия отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Военные химики выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

В тренировке приняли участие весь личный состав, незадействованный в несении службы в суточном наряде. Она носила плановых характер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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