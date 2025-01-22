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22.01.2025 (16:30)

Артиллеристы ЮВО уничтожили технику условного противника под Волгоградом

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области организована подготовка артиллерийских подразделений мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в регионе.

В ходе занятий военнослужащие провели боевые стрельбы из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов по мишеням, имитирующим бронированную технику, живую силу и укрепленные позиции условного противника.

Боевым стрельбам предшествовал курс теоретической подготовки. Личный состав изучил устройство и правила эксплуатации орудий, основы стрельбы и управления огнем артиллерии, а также тактику действий артиллерийских подразделений в бою.

Помимо этого, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов выполнили нормативы по приведению орудий в боевое положение и отработали наведение на установленные цели.

Целью этого обучения является предоставление теоретических знаний и развитие навыков военнослужащих самостоятельно эффективно использовать артиллерийские системы и работать во взаимодействии с другими подразделениями.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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