22.01.2025 (11:00)

Жители Республики Крым, заключившие первый контракт с Минобороны России, проходят подготовку на полигоне ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Республике Крым.

Курс подготовки проводится от нескольких недель до месяца. За это время личный состав обучается владению различными видами оружия, тактической медицине, инженерной подготовке и другим дисциплинам.

Военнослужащие изучают тактику действий в обороне и наступлении при столкновении с условным противником. Занятия проходят в специально оборудованных окопах и траншеях, на открытой местности и в лесополосах. Под руководством инструкторов, имеющих опыт специальной военной операции (СВО).

По завершении обучения личный состав проходит боевое слаживание, после чего отправляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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