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22.01.2025 (16:00)

Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ.

В ходе проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника.

Летчиками отрабатывались навыки полета при пилотировании в условиях ограниченных возможностей наземных радиотехнических средств аэронавигации. Особое внимание было обращено на подготовку молодых летчиков, совершенствование программ подготовки с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Кроме того, во время полетов была проведена ледовая разведка проливных зон и маршрутов судоходных путей северо-западной части Тихого океана.  Продолжительность полетов составила свыше 7 часов, дальность полета более 4000 километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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