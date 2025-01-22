22.01.2025 (16:00)

Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ.

В ходе проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника.

Летчиками отрабатывались навыки полета при пилотировании в условиях ограниченных возможностей наземных радиотехнических средств аэронавигации. Особое внимание было обращено на подготовку молодых летчиков, совершенствование программ подготовки с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Кроме того, во время полетов была проведена ледовая разведка проливных зон и маршрутов судоходных путей северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полетов составила свыше 7 часов, дальность полета более 4000 километров.

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