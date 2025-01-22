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22.01.2025 (09:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

На Сахалине, на войсковом полигоне «Троицкий» с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по армейской тактической стрельбе (АТС).

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия. Стрельба ведется из положений «лёжа», «стоя»,  «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Такие занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у  военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

При проведении таких тренировок военнослужащие тренируют меткость стрельбы из различных видов оружия, нарабатывают опыт и технику выполнения элементов упражнения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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