22.01.2025 (09:00)

Саперы ВВО в минувшем 2024 году выполнили более 370 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

В день празднования 324-й годовщины со дня образования инженерных войск специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) подвели итоги деятельности за 2024 год.

Военные инженеры ВВО в течение минувшего года в зоне ответственности Восточного военного округа выполнили задачи по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Дальнего Востока, где велись боевые действия в период Гражданской и Второй мировой войн. Подвижными группами разминирования выполнено более 370 заявок от глав администраций регионов по очистке местности на территории ВВО, уничтожено около 1600 взрывоопасных предметов.

Также военнослужащие организовали оборудование и содержание понтонных переправ через реки Хилок в Забайкальском крае и Джида в Республике Бурятия. Переправы были оборудованы в соответствии с указанием командования Восточного военного округа после обращений глав регионов. Благодаря переправам, у местных жителей близлежащих населенных пунктов было беспрепятственное транспортное сообщение с возможностью посещения районных, краевых и областных объектов инфраструктуры.

Кроме того, военнослужащие ВВО оказывали помощь в предупреждении образования ледовых заторов на реках Шилка, Селенга и Хор. Проведение взрывных работ по разрушению скоплений льда на реках позволило предотвратить негативные последствия для населенных пунктов и объектов инфраструктуры, расположенных в зонах возможных подтоплений.

Военнослужащие также принимали активное участие в подготовке к проведению совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2024» и российско-монгольского военного учения «Селенга-2024».

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