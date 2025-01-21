21.01.2025 (23:45)

Военнослужащие ЦВО отработали способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ходе занятия по тактической медицине в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, отработали различные способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ранениях различного характера. Тренировка была проведена в ходе занятий по тактической медицине на полигоне «Алейский».

В ходе практических действий личный состав под руководством санинструкторов отработал основы оказания первой медицинской помощи и самопомощи при минно-взрывных травмах, осколочных и пулевых ранениях, а также переломах. Также военнослужащие изучили порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых с поля боя с «красной», «жёлтой» и «зелёной» зоны. На практике была отработана остановка кровотечения с помощью жгута, турникета, оказание самопомощи штатными и подручными средствами. Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие около 30 военнослужащих.

Занятия по тактической медицине в соединениях и воинских частях Центрального военного округа проходят регулярно и проводятся как для военнослужащих по призыву, так и военнослужащих контрактной службы. Тренировки проходят в учебных классах, на специальных тренажёрах, а также на полигонах с оборудованием специальных учебных точек и отработки действий по оказанию медпомощи в экстремальных условиях на практике.

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