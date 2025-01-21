21.01.2025 (23:15)

Военнослужащие инженерного подразделения ЦВО провели занятие по разминированию инженерных заграждений в Сибири

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа провели занятие по инженерной подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

В рамках занятия специалисты провели инженерную разведку местности, участков дорог и прилегающих к ним сооружений, таких как мосты и технические здания. С помощью миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» были обнаружены противотанковые и противопехотные мины, а также другие взрывные устройства. Все обнаруженные взрывоопасные предметы были уничтожены огневым и электрическим способами.

Кроме того, военнослужащие инженерно-саперного подразделения отработали вопросы возведения фортификационных сооружений.

В занятиях, которые проходили на полигоне в Кемеровской области, приняли участие более 20 военнослужащих и 3 единиц военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице