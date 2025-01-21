В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат ВМФ по мини-футболу

21.01.2025 (22:45)

В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе Спортивного клуба армии под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Воробьёва стартовал чемпионат ВМФ по мини-футболу.

Соревнования открыли первый вид программы Спартакиады Военно-Морского Флота, которая включает в себя 20 видов спорта. Из них 12 военно-прикладных.

В состязаниях принимают участие сборные команды флотов и Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчиненных главнокомандующему ВМФ.

Адмирал Владимир Воробьёв от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева поздравил футболистов с началом соревнования, пожелал честной и бескомпромиссной борьбы, ярких эмоций и красивых игр на площадке. Он акцентировал внимание, что в прошлом году сборная команда ВМФ стала победителем этапа и бронзовым призером Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации и пожелал военным морякам не останавливаться на достигнутом. Кроме того, адмирал Воробьёв довёл до всех участников соревнований решение главнокомандующего Военно-Морским Флотом посвящать все проводимые в 2025 году спортивные мероприятия 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Адмирал Владимир Воробьёв обратил внимание, что по итогам проведения соревнований будет сформирована сборная команда Военно-Морского Флота, которая уже в феврале примет участие в этапе Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу в Саратове и поблагодарил руководство ЦСКА за предоставления спортивных объектов для проведении спортивных мероприятий Военно-Морского Флота.

Финальные игры чемпионата состоятся 24 января. По их результатам определится чемпион Военно-Морского Флота.