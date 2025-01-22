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22.01.2025 (08:30)

Расчеты БМ-21 «Град» «Южной» группировки войск сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков Кураховского направления специальной военной операции.

Расчетами БПЛА было выявлена попытка сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в н.п. Дачное. Координаты района сосредоточения были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией.

Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103 мотострелкового полка. Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала.

Нанесение огневого поражения корректировали расчеты разведывательных подразделений полка при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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