22.01.2025 (08:00)

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в одном из приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в одном из приграничных районах Курской области

Подразделения РХБ защиты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям Тульских и Рязанских десантников в приграничных районах Курской области.

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ежедневно днём и ночью выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы. Незаметно для противника, под покровом темноты, «Солнцепёк» выезжает на боевую позицию в сторону противника и отправляет пакеты 220-мм термобарических снарядов, выжигая все живое на украинских позициях.

Попадая в цель термобарический снаряд воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают всё живое на украинских позициях.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится чаще, чем днём. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Боевики киевского режима, которые избежали зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить.

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепёк» в кратчайшее время проводят смену позиций и оперативно перезаряжают установки.

Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Тульских и Рязанских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

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