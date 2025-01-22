22.01.2025 (07:30)

Артиллеристы мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск Днепр сорвали доставку материальных запасов личным составом ВСУ в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск Днепр сорвали доставку материальных запасов личным составом ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сорвали доставку материальных запасов противником на Ореховском направлении в Запорожской области.

В ходе воздушной разведки оператор дрона обнаружил бронеавтомобиль противника, перемещающийся в сторону лесопосадки.

Командованием было принято решение отследить его перемещение и выяснить цели противника. После того, как транспортное средство остановилось и личный состав начал выгрузку материальных запасов, координаты точки были оперативно переданы артиллерийскому расчету гаубицы Д-30.

После наведения орудия точным попаданием цель была поражена, данные подтвердил оператор дрона, производивший контроль и корректировку огня.

«122-й калибр, Д-30. Работаем мы полными снарядами. Эффективно, то есть в поддержку пехоте дают нам цель. Отрабатываем по блиндажам, отрабатываем даже и по движущейся пехоте. То есть по заброшенным домам, по основным скоплениям противника. Это очень нужно, необходимо.

Это приведет к тому, что со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче. Мы отстрелялись, приходит корректировка. Командир дает мне установки, я навожусь и полетела вторая. По пехоте в основном, по блиндажам, по тем же РАВ (ракетное артиллерийское вооружение) складам, по боеприпасам. Третий месяц здесь, влился в коллектив хорошо, всегда помогут, подскажут, поддержат. Всегда чувствуешь плечо товарища.

Здесь сплоченный коллектив, все друг за другом, братство. То есть можно положиться на ребят. Настрой боевой. Тут недавно нам гуманитарка пришла, от деток письма, они в нас боевой дух поднимают. Хотим слова благодарности им передать, что нас поддерживают», - рассказал о своей работе наводчик орудия с позывным «Осетин».

Артиллерийские расчеты группировки войск «Днепр» продолжают в круглосуточном режиме выполнять боевые задачи, уничтожая различные цели противника, что позволяет штурмовым группам уверенно продвигаться вперед.

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