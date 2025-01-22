22.01.2025 (07:00)

Сахалинские штурмовики уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сахалинские штурмовики уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Во время штурма опорного пункта на пути сахалинских бойцов группировки войск «Восток» оказался нежилой трехэтажный дом, в котором, как позже выяснилось, находился командный пункт ВСУ.

Подойти вплотную к хорошо укрепленному зданию сахалинцы не могли, так как на крыше дома была расположена огневая точка. Командир штурмовой группы с позывным «Мир» скрытно подобрался к зданию и огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В уничтожил пулеметный расчет на крыше. Под прикрытием стрелков штурмовики закинули в здание противотанковую мину, уничтожив около десятка боевиков.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, бойцы штурмовой группы, включая командира с позывным «Мир», представлены к государственным наградам.

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