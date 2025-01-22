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22.01.2025 (06:30)

Расчет самоходной пушки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 203-мм самоходной пушки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в лесополосе, было скорректировано с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». Получив координаты цели, артиллеристы на боевой машине выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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