22.01.2025 (06:00)

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения группировки войск «Запад» возвращают в строй десятки единиц военной техники

В ремонтно-восстановительных подразделениях общевойсковой армии группировки войск «Запад» военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются восстановлением гусеничной и колёсной боевой техники.

Кроме устранения поломок, военнослужащие устанавливают на военную технику комплекты динамической и противодронной защиты.

Также специалисты ремонтных подразделений обязательно проводят заключительные ходовые испытания бронетехники, прибывающей с передовой для обслуживания и ремонта.

Высокая квалификация инженерно-технического состава ремонтно-восстановительного батальона, а также техническая оснащенность позволяет в кратчайшие сроки провести диагностику, ремонт и в случае необходимости оперативную замену двигательной установки, узлов, агрегатов и системы вооружения боевых машин пехоты, бронетранспортёров и основных танков российской группировки, задействованной в выполнении задач СВО.

После замены двигателя на танках и боевых машинах пехоты военнослужащие группировки войск «Запад» проводят полную диагностику систем и приступают к ходовым испытаниям.

В ходе «обкатки» узлы, агрегаты и механизмы эксплуатируются в режиме, максимально приближенном к боевому. Двигательной установке задается максимально допустимое количество оборотов, машина набирает максимальную скорость и проводит маневрирование на сложных участках местности. В том числе проверяется системы жизнеобеспечения боевой машины, управления вооружением, прицельно-навигационный комплекс, а также связи управления.

Как отмечают ремонтники, дефицита в запчастях и специализированных инструментах они не испытывают. На складах всегда фиксируется необходимый объем. Также налажено постоянное взаимодействие с представителями заводов-производителей военной техники. Бывает, что конкретные экипажи и расчеты обращаются в ремонтно-восстановительные подразделения с частными, конкретными просьбами, доработать, внести изменения в свой танк, БМП или пусковую установку.

Особое внимание специалистами уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

Благодаря высокому профессионализму военнослужащих ремонтных подразделений, а также техническому оснащению ремонтники в полевых условиях проводят восстановительные работы любой сложности.

Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме. Скорости ремонта в мастерских, развернутых в полевых условиях, позавидуют лучшие автосервисы. Но скорость ремонта не в ущерб качеству. Военные ремонтники делают все как для себя.

Работы ремонтникам всегда хватает. Стараются делать все быстро и качественно. И у них это получается. Ежедневно отсюда возвращаются в строй в полной боевой готовности десятки единиц военной техники.

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