22.01.2025 (05:30)

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

Уникальные возможности комплекса позволяют обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.

Показателем мастерства является уничтожение цели одним выстрелом.

В этот раз в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск «Север» были обнаружены и уничтожены ударно-разведывательные БпЛА ВСУ.

Расчет боевой машины ЗРК «Тор-М2» занял огневую позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БпЛА противника. Благодаря точной работе электронной машины вычисления координат и захвата цели расчет произвел пуск ракеты на уничтожение беспилотников боевиков ВСУ.

Справочно:

ЗРК «Тор-М2» — современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать и уничтожать цели на дальности свыше 30 километров в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.

«Тор-М2» рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности — от беспилотных летательных аппаратов до самолетов и крылатых ракет.

После каждого пуска расчет меняет позицию.

ЗРК «Тор-М2» — высокой проходимости, способен преодолевать рвы, при этом не теряя скорости. Он на гусеничном шасси, поэтому и такая высокая проходимость.

Если понадобится, зенитный ракетный комплекс на ходу может и отстреливаться. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.

Никаких проблем с ракетами в подразделениях ПВО нет. Своевременную доставку ракет в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Север».

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