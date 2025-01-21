21.01.2025 (23:30)

Корабельный состав Балтийского флота сдает курсовые задачи

С начала учебного года на Балтийском флоте идет непрерывный процесс сдачи курсовых задач, который является составной частью программы подготовки каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

За прошедший период почти 100 процентов экипажей кораблей успешно отработали элементы боевой и повседневной организации при стоянке корабля в базе, ряд экипажей приступил к отработке элементов курсовой задачи К-2 (отработка одиночным кораблем задач по предназначению в море).

В соответствии с методикой проведения подобных мероприятий во всех корабельных соединениях под руководством командиров проходят сдачи курсовой задачи и соответствующие проверки штабами различного уровня.

К выполнению задач привлечен весь корабельный состав Балтийского флота — экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных катеров. Всего свыше 30 кораблей и судов обеспечения.

В рамках сдачи курсовых задач в зимнем периоде обучения также будут проведены выходы в Балтийское море с выполнением комплекса боевых стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

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