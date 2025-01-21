21.01.2025 (22:30)

Вертолетчики Балтийского флота провели учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника

Экипажи корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М морской авиации Балтийского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота.

В ходе учения экипажи противолодочных вертолетов отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводным лодкам условного противника.

Во время выполнения летных смен вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После выполнения задач по слежению за целью экипажи вертолетов Ка-27 и Ка-27М отработали условное применение противолодочного вооружения.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполнили полетные задания на слетанность экипажей для получения допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Полеты выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В полетах было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

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