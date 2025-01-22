22.01.2025 (05:00)

Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

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