21.01.2025 (23:00)

Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили технику условного противника в учебном центре ЮВО в Краснодарском крае

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, прошли первые в 2025 году практические стрельбы с экипажами танков Т-72Б3.

В ходе занятия военнослужащие уничтожили бронетехнику и группу пехоты условного противника на расстоянии 800-1200 метров. Стрельбу танкисты вели прямой наводкой из кладного ствола калибра 14,5 мм и пулемета ПКТМ.

Перед практическими занятиями личный состав изучил теоретическую базу и строение танка. Только после этого они приступили к практическим стрельбам на полигоне.

Тренировки проходят под руководством инструкторов – участников специальной военной операции (СВО). План занятий выстроен на основе опыта ведения современных боевых действий.

При успешном выполнении стрельб учебными боеприпасами военнослужащие приступают к огневой подготовке из основного орудия – пушки калибра 125 мм. Курс подготовки танкистов завершается боевым слаживанием подразделений, после чего личный состав направляется в зону проведения СВО для выполнения непосредственно боевых задач.

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