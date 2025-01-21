21.01.2025 (22:00)

Экипажи МиГ-29 ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в небе Армении

Экипажи истребителей МиГ-29 авиационной части военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении.

Военнослужащие в одиночном порядке, в составе пар и звеньев выполнили элементы сложного и высшего пилотажа (боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, петлю, Нестерова и др.).

Полётные задания отрабатывались экипажами в различных диапазонах высот, днем и в ночное время, в условиях высокогорья. Также экипажи выполнили посадку по приборам, манёвры ухода от средств поражения.

Летчиками были отработаны взаимодействие с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены. С инженерно-технической службой авиабазы ЮВО проведено инструкторско-методическое занятие по подготовке учебных вылетов.

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