21.01.2025 (21:30)

В Хабаровском крае в окружном учебном центре ВВО продолжается обучение управлению БПЛА квадрокоптерного типа

В Хабаровском крае в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие, заключившие первые контракты с минобороны России, начали курс обучения по применению беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа (БПЛА).

На теоретических занятиях военнослужащие изучают принципы работы, навигацию, тактическое применение, техническое обслуживание этих аппаратов, программную часть дронов различных видов.

В ходе практических тренировок операторы отрабатывают ведение воздушной разведки, сопровождение целей, их поражению различными способами.

Также в рамках занятий отрабатываются вопросы подготовки БПЛА к полетам и их эксплуатации в сложных метеоусловиях.

Занятия проводятся под руководством опытных офицеров с применением опыта специальной военной операции.

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