21.01.2025 (00:15)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск

Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 324-ю годовщину со дня образования.

Эта памятная дата установлена Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки, применения инженерной техники, боеприпасов и имущества.

В настоящее время инженерные войска ВС РФ состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

Военные инженеры в ходе проведения специальной военной операции эффективно решают все задачи инженерного обеспечения. Наиболее востребованными являются разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды.

Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тыс. гектаров, проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов.

Инженерными войсками ежегодно выполняются задачи по гуманитарному разминированию и очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

В Лаосской Народно-Демократической Республике отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ уже выполнил шесть гуманитарных операций, очистил более 190 га территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск. Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает 75 типов средств.

В 2024 году в инженерные войска предприятиями промышленности поставлено более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тыс. комплектов средств инженерного имущества.

В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.

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